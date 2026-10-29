Житель Дубая Шаукат Али Рана устроил в части семейного дома в районе Мирдиф мини-музей, посвященный истории Объединенных Арабских Эмиратов. В его коллекции — старые паспорта, фотографии, разрешения на поездки между эмиратами, валюта, счета, радиоприемники, телевизоры и другие предметы, документирующие изменения в стране с конца 1960-х годов, сообщает The National.

Семейный архив

Рана прибыл в нынешние ОАЭ мальчиком в 1968 году и присоединился к отцу Рафи, который занял операционную должность в Pakistan International Airlines. Тогда территория Договорных государств находилась под британским протекторатом, который продолжался до образования ОАЭ в 1971 году.

Систематизировать собрание Рана начал во время пандемии Covid-19. Он превратил часть кухни в выставочное пространство и расположил экспонаты в хронологическом порядке. На стенах размещены черно-белые фотографии, часть из которых сделал сам коллекционер. Среди экспонатов также есть старые камеры, проигрыватели пластинок, телевизоры, официальные документы и денежные знаки.

Документы и первые годы ОАЭ

Коллекция содержит счета за воду 1970-х годов, водительские удостоверения и пропуска, которые требовались для пересечения между эмиратами до их объединения. Одним из документов является оригинальная торговая лицензия 1958 года для семейного бизнеса, основанного вместе с дядей Раны Мохаммедом Садиком. В ней указан абонентский ящик №504504, которым компания пользуется и сегодня.

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Первоначально семейный бизнес предоставлял почтовые и телеграфные услуги иностранным работникам и их семьям за рубежом. Позже он занялся фотографией и печатью, импортируя камеры, фотохимикаты, бумагу и пленку. Теперь компания предоставляет услуги цифровой печати и экспортирует цифровое искусство.

Свидетельства повседневной жизни

В домашнем музее хранятся индийские рупии, которые ранее использовались в Договорных государствах, а также катарские риалы и дирхамы ОАЭ. Отдельные витрины посвящены памятным медалям, монетам и маркам, в том числе связанным с миссией «Аполлон-14» 1971 года и космическими программами ОАЭ.

Среди фотографий есть снимок, на котором Рана стоит на семейном Volkswagen после пятичасового путешествия через пустыню в Абу-Даби на авиашоу по случаю первого Национального дня ОАЭ в 1972 году. По его словам, для выезда из Дубая требовалось разрешение полиции Дубая, а для въезда в Абу-Даби — отдельный пропуск. Эти документы также вошли в архив.

Сыновья Раны — Аюб, Таймур и Асад — планируют продолжать пополнять музей. Они сообщили, что посетители могут увидеть коллекцию по предварительной записи через страницу семьи в Instagram.

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