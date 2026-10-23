Житель Ла-Паса в Мексике принёс блендер в офис Федеральной комиссии по электроэнергии (CFE) и приготовил сальсу в коридоре учреждения. Так он протестовал из-за отсутствия электроснабжения, которое, по его словам, продолжалось три недели, хотя счёт был оплачен, сообщает Mexico News Daily.

Протест с блендером

Мужчина заявил, что предоставлял CFE подтверждение оплаты и подавал жалобы, однако электричество ему не восстановили. Он также сказал, что на следующий день может принести в офис стиральную машину и постирать там вещи, если учреждение не восстановит услугу.

«Они хорошо умеют отключать электричество, но когда речь идёт о его восстановлении…», — заявил мужчина. Он добавил, что не хочет никому мешать. Некоторые СМИ называли его продавцом тако. За протестом наблюдали посетители офиса и сотрудники CFE, а информация о случае распространялась в социальных сетях.

Имя мужчины не сообщалось. СМИ также не уточнили, в какой общине он живёт и по какой причине ему прекратили электроснабжение. Неизвестно, вернулся ли он в офис со стиральной машиной, а также восстановили ли ему электричество.

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Перебои в Ла-Пасе

Протест произошёл после как минимум двух недавних отключений электричества в муниципалитете Ла-Пас. 13 октября сбой, связанный с подстанцией, оставил без электроснабжения более 13 120 потребителей в населённых пунктах Эль-Триунфо, Сан-Антонио, Лос-Планес и Эль-Сархенто. До этого сообщалось об отключении, которое длилось пять дней.

Проблемы с электроснабжением в Ла-Пасе фиксировались и ранее. В августе жители опубликовали манифест с требованием к CFE, федеральному правительству и Конгрессу принять меры после серии перебоев, часть которых длилась более суток. Они также жаловались на колебания напряжения и отключения в жаркую погоду.

Похожий протест 6 октября прошёл в Тихуане: местные жители, сообщавшие о трёх-пяти днях без электричества, принесли в офис CFE испорченные продукты и оставили их в зоне обслуживания клиентов.

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