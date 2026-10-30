В Тегеране, Иран, Хамед Мирзаеи рассказал, что в результате атаки на жилой дом 9 марта погибли 12 членов его семьи, в том числе его 26-летняя жена Мохаддесе. По его словам, год назад супруги поселились в квартире семейного дома и готовились к появлению ребенка.

Атака на дом

Как пишет Al Jazeera, 9 марта Мирзаеи вышел из дома около 13:00, чтобы заехать на работу. В 14:30 жена написала ему с просьбой купить лекарство от головной боли. Когда он попытался перезвонить, ее телефон был недоступен, как и телефоны других родственников.

Мирзаеи утверждает, что примерно за пять минут до возвращения домой услышал свист — тогда произошел первый ракетный удар. В следующие минуты, по его словам, в дом попали еще пять ракет. Когда мужчина добрался до места, здание горело, а лестница на второй этаж, где находилась его жена, была разрушена.

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Поиски под завалами

По словам Мирзаеи, представители Красного Полумесяца помогли освободить из-под обломков нескольких соседей с первого этажа. В то же время его родственников в первые часы после удара не нашли. К вечеру в здании больше никого не обнаружили, а 12 членов его семьи считались пропавшими без вести.

Мужчина сообщил, что в течение 20 дней ежедневно возвращался к руинам и искал близких среди обломков и остатков ракет. Среди погибших он назвал жену, родителей, дедушку, бабушку, дядю и других родственников. По его словам, дом строили его дедушка и брат отца, а квартиры в нем распределили между членами семьи.

Спустя семь месяцев после атаки Мирзаеи, по его словам, продолжает приходить к разрушенному дому. Он сказал, что чувствует, будто его жизнь похоронена под этими руинами.

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