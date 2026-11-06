Жители Хартума, столицы Судана, сообщают о волне преступности после того, как Вооружённые силы Судана (SAF) вернули город под свой контроль в конце 2024 года. Жители связывают рост числа преступлений с членами вооружённых группировок, союзных с SAF, пишет The National.

Инженер Абдель Рахман Тарек после начала войны в апреле 2023 года уехал с семьёй в Саудовскую Аравию. В мае он один вернулся в Хартум, чтобы отремонтировать повреждённый боями семейный дом и оценить условия жизни. Позднее он планировал перевезти семью в Судан, но отказался от этого после нападения.

По словам Тарека, трое вооружённых мужчин остановили грузовик, на котором он перевозил строительные материалы. Они забрали деньги и телефон, уехали на его автомобиле и оставили мужчину со связанными за спиной руками. Военнослужащие нашли его, развязали и отвезли подать заявление в полицию.

Вооружённые группы в столице

По данным издания, среди вооружённых формирований в столице есть бывшие бойцы дарфурских повстанческих групп, исламистские ополченцы и члены Сил быстрого реагирования (RSF), перешедшие на сторону SAF. При этом неясно, совершают ли преступления отдельные люди или за ними стоит конкретная группировка.

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Полиция Хартума не ответила на запросы о комментарии. Представитель местных властей сослался на отчёт службы безопасности от 29 октября, в котором говорится о «стабильности» преступности и задержании 539 человек, среди которых 16 иностранцев и 49 рецидивистов. В отчёте не указано, за какой период были проведены задержания и в каких именно преступлениях обвиняют этих людей.

Отключения электричества и опасения жителей

Житель Хартума Абдель Рахим Солиман заявил, что длительные отключения электричества, из-за которых улицы остаются без освещения, усилили тревогу людей, особенно на окраинах и в малонаселённых районах. По его словам, в последние недели в городе стало меньше вооружённых групп и преступлений, однако их уровень остаётся высоким.

Пять месяцев назад в Омдурмане, одном из трёх городов агломерации Хартума, во время ограбления погиб 17-летний двоюродный брат Солимана. По словам родственника, юноша сопротивлялся двум вооружённым мужчинам на мотоцикле.

Отставной полковник армии и аналитик по безопасности Джафар Аббас считает, что недоверие к способности властей восстановить порядок сдерживает возвращение перемещённых суданцев. Он отметил, что безопасность улучшилась по сравнению с периодом боёв на улицах столицы, но оружие по-прежнему находится в руках групп, которые государство не полностью контролирует.

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