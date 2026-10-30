Жители районов рядом с новой линией Southwest Metro в Сиднее, Австралия, пожаловались на громкие сигналы и объявления, которые, по их словам, слышны даже в домах. Новый беспилотный маршрут начал работу в пятницу и завершил формирование 66-километровой линии M1, проходящей через центральный деловой район города к его северо-западным районам, сообщает ABC News.

Жалобы жителей

Билл Кандилиотис, живущий примерно в 500 метрах от станции Hurlstone Park, заявил, что сигналы метро слышны в его доме каждые четыре минуты до часа ночи. Он отметил, что предыдущая железнодорожная линия T3, закрытая в сентябре 2024 года для переоборудования под новую беспилотную технологию, не была настолько громкой.

Другой житель, Скотт, живущий примерно в 80 метрах от станции, рассказал, что слышит объявления в спальне даже при закрытых окнах. Местные жители также создали в социальных сетях группу Metro Noise Reduction Group, где обсуждают шум от сигналов и объявлений. Участница группы Софи Келли заявила, что у нее есть младенец, а шум продолжается каждый день и ночью.

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Позиция Sydney Metro

В Sydney Metro заявили, что знают о жалобах, а техники оценивают уровень звука вдоль линии. Представитель оператора объяснил, что громкость объявлений должна соответствовать ряду стандартов и требований, в частности для экстренных ситуаций и слышимости сообщений для пассажиров.

Звуковые сигналы и мигающие огни на платформах и в вагонах используются для предупреждения пассажиров об открытии и закрытии дверей. Поезда ходят каждые четыре минуты в часы пик по будням, а вечером и в выходные — каждые десять минут. В первый день работы маршрутом до 10:00 воспользовались 18 тысяч человек, а к 18:00 ожидалось более 37 тысяч пассажиров.

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