В Тегеране жители запасаются лекарствами и продуктами, а некоторые планируют уехать из столицы из-за опасений нового масштабного этапа войны. Как сообщает PBS NewsHour, тревога усилилась в преддверии выборов в Израиле и промежуточных выборов в США 3 ноября на фоне жёстких заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Нетаньяху заявил, что руководство Ирана должно быть устранено. Трамп пообещал «довести дело до конца» в Иране через восемь месяцев после начала войны. В регион направляются третий американский авианосец и тысячи американских военных.

Запасы и подготовка к отъезду

35-летняя Фереште Хаджипур, мать маленького ребёнка, рассказала, что покупает безрецептурные лекарства и еду, опасаясь «возможной войны и более крупных бомб». Тренер Хашем Ваджани заявил, что уже собрал вещи для переезда в более безопасный город на севере страны. Он также приобрёл консервы, крекеры и дополнительные одеяла.

По словам бывшего иранского чиновника и профессора Тегеранского университета Сасана Карими, руководство Ирана считает новые удары США вероятными независимо от результатов американских выборов и готовит варианты реагирования.

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Экономическое давление

Американская морская блокада иранских портов ограничила экспорт нефти, от которого зависит правительство страны. В материале говорится, что это вызвало дефицит лекарств, однако признаков нехватки продовольствия или других товаров первой необходимости нет. Торговля частично переориентируется на сухопутные маршруты, из-за чего на границах скапливаются грузовики.

Цены на основные продукты резко выросли с начала войны: рис подорожал более чем на 60%, говядина — более чем на 150%. 36-летний Мохаммад Мохаммади сказал, что поход в супермаркет может стоить до половины средней месячной зарплаты в 400 млн риалов, или примерно 150 долларов.

Иран также угрожал нанести удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке и заявлял о возможных атаках на новые цели, в том числе подводные кабели в Ормузском проливе. В этом месяце там зафиксировали наибольшее количество сообщений об атаках на коммерческие суда с первых недель войны в марте.

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