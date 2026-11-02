На Тайване жители уезда Илань при поддержке общественных организаций подали административный иск с требованием отменить одобрение оценки воздействия на окружающую среду для продления высокоскоростной железной дороги до Иланя. Иск был подан после того, как Исполнительный юань 11 сентября отклонил их административную жалобу, сообщает Taipei Times.

Вопросы о вынутом грунте и сельхозземлях

Бывший заместитель министра Управления по охране окружающей среды Тайваня и адвокат Томас Чан заявил, что рассмотрение экологической оценки проекта было одним из самых быстрых, которые он видел за 30 лет работы в экологическом праве. По его словам, строительство линии образует почти 10 млн кубометров вынутого грунта и породы, однако общественности до сих пор не объяснили, как с ними будут обращаться.

Чан также обратил внимание на запланированную специальную зону площадью 420 гектаров возле станции высокоскоростной железной дороги в Илане. Точный масштаб изъятия сельскохозяйственных земель для нее еще не определили. По его мнению, такое изъятие не является необходимым и может способствовать земельным спекуляциям. Большинство участков в пределах предложенной станционной зоны относятся к местной специальной сельскохозяйственной зоне.

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Он заявил, что проект может повлиять на сельскохозяйственную среду и средства к существованию работников отрасли, однако эти вопросы не рассматривались в экологической оценке. Чан также сказал, что члены комитета по оценке воздействия на окружающую среду высказывали опасения относительно обращения с породой, планирования маршрута, работы Taiwan Railway Corp и финансов Taiwan High Speed Rail Corp.

Критика процедуры оценки

По словам Чана, несмотря на эти оговорки, проект быстро прошел второй этап экологической оценки без надлежащей проработки поднятых вопросов. Он отметил, что более ранний план прямой железной дороги между Тайбэем и Иланем предусматривал 36-километровый маршрут через водосборный бассейн водохранилища Фэйцуй и значительно меньший объем вынутой породы, однако был отклонен во время экологического рассмотрения в 2006 году.

Бывший министр транспорта Хочен Тань раскритиковал то, что проект продления высокоскоростной железной дороги изначально не проходил отдельного технико-экономического обоснования до комплексного планирования. По данным Железнодорожного бюро, длина линии составляет 60,6 км, хотя Чан назвал протяженность более 90 км. Тань также поставил под сомнение весовые коэффициенты при сравнении маршрутов: сокращению времени поездки был присвоен вес 0,054, распределению транспортного потока — 0,045, а стоимости строительства — 0,026, тогда как влияние на зоны охраны источников воды оценивалось коэффициентом 0,145.

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