Во вторник в Израиле в Иерусалимский мировой суд был подан обвинительный акт против 33-летнего жителя Бейт-Шемеша. Ему вменяют сексуальные преступления в отношении четырех мальчиков в возрасте от 13 до 16 лет.

Обвинения по нескольким эпизодам

По данным Jerusalem Post, прокуратура связывает обвинения с событиями, которые предположительно происходили в 2024–2026 годах в синагогах, микве — иудейской ритуальной купальне — и супермаркете в Бейт-Шемеше.

Среди вменяемых правонарушений — непристойные действия, непристойные действия в отношении ребенка младше 14 лет, а также попытка совершения непристойных действий. Прокуратура утверждает, что мужчина использовал встречи с мальчиками в религиозных учреждениях для действий сексуального характера.

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Версия прокуратуры

В одном из эпизодов в синагоге, по версии обвинения, мужчина во время молитвы неоднократно прикасался к одному из мальчиков, несмотря на его попытки прекратить контакт. Когда подросток перешел в другое место синагоги, обвиняемый, как утверждает прокуратура, последовал за ним и снова прикоснулся к нему.

Другие описанные прокуратурой эпизоды касаются миквы. В одном случае мужчина якобы прикоснулся к мальчику, когда тот выходил из бассейна для погружения, а в другом — дважды прикоснулся к подростку в раздевалке. В обвинительном акте также сообщается о предполагаемых непристойных действиях в отношении другого мальчика в микве и супермаркете города.

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