В Сингапуре 38-летняя Ребекка Нг после операции по уменьшению груди в декабре 2024 года вернулась к бегу, гольфу, тхэквондо и пилатесу. Женщина рассказала, что годами испытывала боли в шее, плечах и спине, а также была вынуждена отказаться от части физических активностей из-за большого размера груди.

Как сообщает Channel NewsAsia, после рождения первого ребенка в 2017 году размер бюстгальтера Нг увеличился с чашки B до D, а после завершения грудного вскармливания второго ребенка — до 36E. Она пыталась изменить ситуацию с помощью диеты и физических упражнений, похудела на 8 кг, однако размер груди и боли не изменились.

Операция и восстановление

Во время операции удалили около 800 г тканей, после чего размер груди Нг уменьшился с 36E до 34C. По ее словам, существенное уменьшение было необходимо для облегчения хронических болей в шее и спине. Операция длилась пять часов, а первые три дня после нее женщина провела в больнице.

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Нг отметила, что почувствовала облегчение сразу после выхода из наркоза, хотя полностью вернуться к привычному ритму смогла примерно через шесть недель. В первую неделю после вмешательства ей установили дренажи, а в первые недели она также испытывала дискомфорт от послеоперационного компрессионного белья и зуд в области рубцов.

Стоимость процедуры

По словам Нг, в ее случае операцию признали медицински необходимой, поэтому страховка покрыла большую часть расходов. Без страхового покрытия процедура стоила бы около 50 тысяч сингапурских долларов, или примерно 38 895 долларов США.

Женщина также рассказала, что ранее сталкивалась с насмешками из-за внешности в школе и на работе и выбирала закрытую одежду, чтобы не акцентировать внимание на груди. После операции она, по ее словам, получила больше свободы в выборе одежды и повседневной активности.

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