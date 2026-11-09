В Австралии 22-летняя жокей-стажёр Иззи Нил находится в критическом состоянии после падения с лошади во время скачек Cotton Cup в Уоррене, штат Новый Южный Уэльс. Инцидент произошёл в воскресенье на отметке 400 метров дистанции длиной 1600 метров.

Нил получила травмы головы. Медики оказали ей помощь на месте, после чего жокейку вертолётом доставили в больницу города Даббо, где она остаётся в критическом состоянии, сообщает ABC News.

Лошадь получила травму

Шестилетняя лошадь Марну, на которой ехала Нил, получила травму передней ноги. Животное усыпили. Racing NSW выразила поддержку жокейке, её семье, друзьям и коллегам.

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Ещё один жокей, Диего Монтес де Ока, также упал с лошади Shadow Dane. Из-за травмы стопы его наземным транспортом доставили в больницу Даббо. Представитель Racing NSW сообщил, что у жокея обнаружили повреждения мягких тканей левой стопы без переломов, а позднее его выписали из больницы.

Скачки в Скоуне перенесли

Racing NSW после консультаций с жокеями и тренерами перенесла запланированную на понедельник гоночную встречу в городе Скоун. В организации заявили, что решение было принято после тяжёлого падения Иззи Нил в Уоррене.

Racing NSW также проведёт расследование обстоятельств инцидента. По словам комментатора скачек Колина Ходжеса, Нил одержала 88 побед в 699 стартах и была известна в гоночных кругах как преданная своему делу наездница.

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