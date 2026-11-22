В Лондоне, Великобритания, журнал Science Translational Medicine отозвал опубликованную в 2022 году статью команды Института Фрэнсиса Крика об экспериментальной вакцине для более широкой защиты от SARS-CoV-2. Расследование института пришло к выводу, что в трех иллюстрациях работы содержались сфабрикованные данные и фальсифицированные изображения, сообщает South China Morning Post.

Ответственность признал первый автор

В сообщении об отзыве указано, что за нарушения отвечал первый автор работы Кевин В. Нг, который признал свою ответственность. Наличие сфабрикованных данных поставило под сомнение и другие эксперименты в статье: исходные данные и образцы для них недоступны, поэтому проверить результаты задним числом невозможно.

Работа называлась Sars-CoV-2 S2-targeted vaccination elicits broadly neutralising antibodies. В ней исследователи испытывали на мышах ДНК-вакцину, нацеленную на субъединицу S2 спайкового белка коронавируса. Этот участок изменяется медленнее, чем другие части белка, поэтому его рассматривали как потенциальную мишень для защиты от различных вариантов SARS-CoV-2 и других коронавирусов.

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Статью скачали около 37 тысяч раз и процитировали 85 раз, в том числе в восьми научных работах в этом году. Работы, ссылавшиеся на нее, были написаны исследователями из учреждений Китая, США, Австралии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Сингапура, Индии и Уганды.

Направление исследований S2 сохраняется

Молекулярный вирусолог Винод Баласубраманиам из Университета Монаша в Малайзии заявил, что отзыв одной работы не опровергает научную идею использования консервативной субъединицы S2 для создания более широкой иммунной защиты. По его словам, большинство мутаций, которые помогают вариантам SARS-CoV-2 избегать антител, сосредоточены в субъединице S1, в частности в рецептор-связывающем домене, тогда как S2 изменяется медленнее.

Он подчеркнул, что отозванная работа была доклиническим исследованием на мышах и не входила в доказательную базу ни одной одобренной вакцины против COVID-19. Лицензированные вакцины одобряли на основании крупных клинических исследований третьей фазы, а их эффективность также подтвердили независимые исследования в реальных условиях.

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