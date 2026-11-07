Нигерийский журналист и издатель PREMIUM TIMES Дапо Олоруньйоми выбран лауреатом премии Africa Media Development Foundation (AMDF) за жизненные достижения 2026 года. Награда присуждается журналистам и специалистам в сфере медиа, чья работа внесла долгосрочный вклад в журналистику развития, общественную дискуссию и этичное освещение событий в Африке.

Награду вручат в декабре

AMDF объявила о награждении Олоруньйоми во время презентации финалистов премии «Журналист года» 2026 года. Решение о награде за жизненные достижения принимает исключительно совет фонда, который ежегодно выбирает одного лауреата.

Награду вручат во время 10-й Африканской конференции по журналистике развития, запланированной на 2–4 декабря 2026 года. На конференции также должны объявить победителей и призеров в категориях премии «Журналист года».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Карьера Олоруньйоми

Дапо Олоруньйоми является генеральным директором Centre for Journalism Innovation and Development (CJID) и сооснователем созданного в 2011 году PREMIUM TIMES, где он работает издателем. В 2014 году он также стал сооснователем некоммерческой организации Premium Times Centre for Investigative Journalism, которая поддерживала расследовательскую журналистику, свободу прессы и развитие медиа. В 2022 году организацию переименовали в CJID после расширения ее мандата на поддержку журналистских инноваций и демократической подотчетности в Западной Африке.

Ранее Олоруньйоми получил Международную премию за свободу прессы Комитета защиты журналистов в 2020 году, награду за свободу прессы Союза журналистов Нигерии и премию за жизненные достижения Diamond Awards for Media Excellence в 2017 году. В 2025 году президент Нигерии Бола Тинубу отметил его национальной наградой Officer of the Order of the Niger.

Финалистов премии AMDF «Журналист года» отобрали в четырех из пяти категорий по заявкам из девяти африканских стран. В категории фотографии жюри не рекомендовало ни одного финалиста.

Читай нас в