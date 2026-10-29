В Индонезии журналисты CNA Verify выявили почти 400 публикаций в социальных сетях с ложными или необоснованными утверждениями о Сингапуре. Они связывали страну с падением индонезийского фондового рынка и вымышленной встречей индонезийских деятелей с сингапурским послом. В совокупности эти публикации набрали почти 12 млн просмотров, сообщает Channel NewsAsia.

Ложные обвинения в отношении рынка

Волна публикаций появлялась с 19 по 27 октября, когда индонезийский фондовый рынок пережил худшее двухдневное падение за всю историю. 15 октября поставщик глобальных фондовых индексов MSCI сообщил, что рассматривает возможность понижения статуса индонезийского рынка из-за вопросов корпоративного управления.

Бывший министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи без доказательств заявил, что сингапурские государственные инвесторы GIC и Temasek якобы оказывали давление на MSCI. Обе структуры отвергли эти обвинения. В социальных сетях также пытались связать сокращение поставок индонезийского газа в Сингапур с этой версией, хотя Индонезия объясняла ограничения необходимостью обеспечить надежность внутренних поставок.

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Вымышленная встреча с послом

Другая серия публикаций утверждала, что бывший заместитель министра иностранных дел Индонезии Дино Патти Джалал и политолог Саифул Муджани якобы встречались с послом Сингапура в Джакарте Квоком Фук Сенгом. Оба индонезийца отрицали, что такая встреча состоялась, а посольство Сингапура назвало эти сообщения дезинформацией.

Анализ CNA Verify выявил признаки скоординированного поведения части аккаунтов: некоторые из них были созданы в один день, они публиковали одинаковые тексты и изображения почти одновременно. В то же время журналисты не смогли установить, стоял ли за этими публикациями один оператор. Исследователь Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Мухаммад Файзал бин Абдул Рахман отметил, что на индонезийское онлайн-пространство могут влиять как скоординированные политические группы, так и пользователи, действующие самостоятельно.

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