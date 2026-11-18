В Индии журналисты, независимые медиа и авторы контента заявляют, что их публикации в социальных сетях все чаще ограничивают после июльских протестов молодежной Cockroach Janata Party в Нью-Дели. Среди такого контента — видео с протестов, материалы об индуистской националистической организации «Раштрия сваямсевак сангх» и политические карикатуры на правительство премьер-министра Нарендры Моди, сообщает Deutsche Welle.

Ограничения без объяснений

Автор контента CitySavitri рассказала, что ее видео о роли «Раштрия сваямсевак сангх» в победе правящей «Бхаратия джаната парти» на выборах 2014 года ограничили в Индии менее чем через час после публикации. Это было первое из трех ее роликов, доступ к которым был ограничен.

Независимая журналистка Садхика Тивари освещала протест 20 июля в Нью-Дели, где, по ее словам, полиция применила против демонстрантов дубинки и слезоточивый газ. Ее видео с девушкой, рассказывавшей о предполагаемой жестокости полиции, за несколько часов набрало около 10 млн просмотров. Позже доступ к нему ограничили для пользователей в Индии. Политический карикатурист Сатиш Ачарья также сообщил, что Instagram в последнее время дважды блокировал его профиль.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Новые правила для платформ

В феврале 2026 года Индия внесла изменения в правила для IT-посредников. С тех пор платформы должны удалять или ограничивать доступ к контенту, признанному незаконным, в течение трех часов после получения действующего судебного решения или мотивированного уведомления правительства. Ранее на это отводилось 36 часов. За невыполнение требований платформы могут лишиться защиты от ответственности за контент третьих лиц.

Технологический юрист и советник по вопросам политики Пранеш Пракаш отметил, что обновленные правила позволяют уполномоченным сотрудникам полиции уведомлять платформы о контенте, который они считают незаконным, без обязательной подачи официальной жалобы или начала другого судебного производства. Правозащитная организация Software Freedom Law Center, India выразила обеспокоенность непрозрачностью автоматизированных процедур выявления и блокировки публикаций.

Позиция правительства

Правительство Индии отрицает цензуру в интернете. Представитель Министерства информационных технологий Винод Кумар в ответе Deutsche Welle в августе заявил, что публикации студентов и протестующих после июльских акций не удаляются, а власти действуют только в отношении «неприемлемого контента». Согласно индийским правилам, незаконным может считаться материал, который угрожает суверенитету и территориальной целостности страны, нарушает общественный порядок, подстрекает к насилию или содержит клевету.

Читай нас в