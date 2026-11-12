Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри осудил бывших профессиональных спортсменов, критиковавших его жену Аишу Карри за роль в романтической комедии с экранным поцелуем. В 90-секундном видео в Instagram баскетболист заявил, что такие комментарии принижают профессиональные достижения его жены и демонстрируют двойные стандарты в отношении женщин.

Как сообщает The Guardian, поводом для реакции стало участие Аиши Карри в фильме Second Chance Holiday, вышедшем на платформе Roku Channel 5 ноября. Это ее первая главная роль в кино: в фильме она снялась вместе с актером Мэттью Даддарио. Обсуждение вызвала сцена поцелуя между Аишей Карри и Мэттью Даддарио.

Реакция на комментарии спортсменов

Карри ответил на высказывания бывших игроков НБА Гилберта Аренаса и Ника Янга, а также бывших игроков НФЛ Эммануэля Ачо и ЛеШона Маккоя. Аренас в одном из выпусков своего подкаста назвал Аишу Карри «единственным пятном» в семейной жизни баскетболиста и заявил, что она ведет себя не так, как жены других известных баскетболистов. Янг также присоединился к этому разговору, а Маккой отдельно поставил под сомнение решение Аиши сняться в романтической сцене.

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В своем видео Стивен Карри назвал такие высказывания частью более широкой проблемы отношения к женщинам и общественных ожиданий от них. Он также подчеркнул, что бывшим спортсменам следует извиниться перед его женой. Баскетболист завершил свое обращение благодарностью за бесплатную рекламу фильма и призвал зрителей посмотреть его на Roku.

Поддержка жены

В публикации Карри разместил фотографии Аиши во время промокампании фильма и призвал ее «продолжать сиять». Его сестра Сайдел Карри-Ли поддержала брата в комментариях, заявив, что ситуация касается того, как мир воспринимает женщин. Стивен и Аиша Карри поженились в 2011 году и воспитывают четверых детей.

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