В провинции Гиза в Египте по меньшей мере семь человек погибли, еще 114 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов к югу от Каира. Авария произошла в воскресенье. После столкновения несколько вагонов опрокинулись или сошли с рельсов.

Столкновение двух поездов

Как сообщает The National, поезд, следовавший из Гизы в оазисную провинцию Фаюм к юго-западу от египетской столицы, врезался сзади в другой состав. Тот следовал из Каира в южный город Асуан.

По данным властей, поезд до Асуана совершил незапланированную остановку, после чего произошло столкновение. Среди погибших — машинист поезда, направлявшегося в Фаюм.

Египетская железнодорожная администрация направила к месту аварии аварийные бригады и краны для расчистки места столкновения. Там также работают над восстановлением движения в обоих направлениях на линии Каир—Асуан.

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Расследование причин аварии

Прокуроры прибыли на место катастрофы и в больницы, куда доставили раненых. Они планируют опросить пассажиров, чтобы установить причины столкновения.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что следит за последствиями аварии. Он поручил оказать раненым надлежащую медицинскую помощь и быстро расследовать инцидент, выразил соболезнования семьям погибших и предупредил об ответственности за установленную халатность.

В материале отмечается, что железнодорожные аварии в Египте происходят регулярно. Среди распространенных причин таких инцидентов называют человеческие ошибки на переездах и неисправности сигнализации.

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