В городе Уарас, столице региона Анкаш в Перу, сильный дождь с градом 6 ноября вызвал подтопление улиц и сход уайко — потока воды, грязи и камней. Он повредил около километра дороги Пьедрас-Асулес—Уарас возле Виста-Алегре, а движение на этом участке ограничили.

Повреждения после непогоды

По данным The Rio Times, в районе Такльян был поврежден жилой дом из самана с крышей из гофрированного металла. Семья осталась в неповрежденных помещениях и убирала последствия непогоды. Также был затоплен спортивный участок школы имени Антонио Раймонди, а в офисе подразделения уголовных расследований национальной полиции в Уарасе зафиксировали протечки воды.

В районе Индепенденсия, который входит в провинцию Уарас, сильный дождь с градом затопил улицы и магазины. Согласно опубликованным в соцсетях кадрам, поток воды унес мотоцикл и товары уличных продавцов.

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Предупреждение о дальнейших осадках

Региональный центр чрезвычайных операций Анкаша предупредил о продолжении осадков различной интенсивности. Национальная метеорологическая служба Перу SENAMHI прогнозировала дожди в высокогорных районах Анкаша до 8 ноября. Региональные чиновники также сообщали о возможных порывах ветра и грозах.

Центр чрезвычайных операций посоветовал жителям не приближаться к рекам и склонам, проверить крыши и очистить водостоки. По официальной информации, о погибших, пострадавших или пропавших без вести не сообщалось, однако полный масштаб ущерба еще не установлен. Уарас расположен в долине Кальехон-де-Уайлас возле горного массива Кордильера-Бланка.

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