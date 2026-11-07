В Сан-Паулу, Бразилия, сильный ливень на автодроме «Интерлагос» задержал квалификацию Гран-при Сан-Паулу Формулы-1. Дождь начался вскоре после завершения третьей и последней практики и усилился за несколько минут до запланированного начала сессии в 15:00 по местному времени.

Красный флаг из-за ливня

Пилоты выехали с пит-лейна по расписанию, однако через две минуты дирекция гонки показала красный флаг из-за ухудшения условий. По данным Channel NewsAsia, на трассе образовались скопления воды.

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Опасность аквапланирования

Едва выехав на трассу, новоиспечённый чемпион мира Кими Антонелли сообщил команде Mercedes по радио, что уже ощущает аквапланирование. Состояние покрытия также оценивал водитель автомобиля безопасности Бернд Майлендер.

В комментарии Sky TV Майлендер заявил, что ехать по трассе было слишком опасно. По его словам, вода стояла даже на прямых участках, что создавало риск аквапланирования на высокой скорости.

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