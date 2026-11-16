Традиционные ремесленники в Индии заявляют, что переменчивая погода, сильные ливни и жара всё больше мешают их работе. В Мумбаи гончары района Дхарави вынуждены останавливать производство во время интенсивных осадков, а мастера традиционной текстильной набойки аджрах в штате Гуджарат сталкиваются со сбоями при сушке тканей и проблемами с водой, сообщает Channel NewsAsia.

Ливни останавливают гончарное производство

Гончарное дело обеспечивало работой семьи Дхарави на протяжении поколений, однако сильные дожди могут останавливать их работу на три-четыре месяца, рассказал секретарь Ассоциации гончаров Дхарави Девджи Джетха Читрода. В Мумбаи участились случаи чрезвычайно сильных осадков, а учёные предупреждают, что глобальное потепление может усиливать такие ливни.

По данным метеостанции Сантакруз, в городе в течение муссонного периода с июня по сентябрь выпало 2442,6 мм осадков, что превысило средний сезонный уровень. Наводнения могут нарушать слои почвы и менять состав глинистых отложений: в сырье появляется больше песка и других примесей, которые влияют на качество готовых изделий. В то же время чрезмерная жара вызывает растрескивание глины. Исследование Центра науки и окружающей среды за 2024 год установило, что средняя летняя температура в Мумбаи в 2014–2023 годах была на 0,6°C выше, чем в 2001–2010 годах.

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Проблемы текстильных мастеров Гуджарата

С подобными трудностями сталкиваются мастера из региона Кач в штате Гуджарат, которые создают аджрах — многовековую разновидность ручной набойки на ткани. Производство текстиля предусматривает многократное промывание, окрашивание и нанесение узоров и может длиться более двух недель. Для этого необходимы значительные объёмы воды и подходящие погодные условия для сушки.

Неравномерные осадки нарушают несколько этапов сушки, задерживают работу и сокращают объёмы производства. Мастер Исмаил Кхатри отметил, что из-за климатических изменений стало сложнее стабильно получать качество, которого ожидают покупатели. Ещё одной проблемой является снижение уровня грунтовых вод: некоторым ремесленникам приходится копать более глубокие колодцы, но вода там отличается повышенным содержанием соли и железа, что влияет на красители и готовые ткани.

В Индии действуют программы поддержки традиционных ремесленников, в том числе PM Vishwakarma, которая предусматривает льготные кредиты и другие виды помощи. В то же время эксперты считают, что работникам, чья деятельность зависит от природных материалов и погодных условий, необходимы дополнительные меры для адаптации к изменениям окружающей среды.

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