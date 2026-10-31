В Непале непрерывные ливни вызвали оползни, повредили дороги и осложнили передвижение в нескольких районах страны. Особенно опасным стал участок шоссе Притхви возле Малекху, где река подмывает дорожное полотно снизу, сообщает Kathmandu Post.

Опасный участок шоссе Притхви

Грязь и небольшие оползни перекрыли части шоссе в Кришнабхире, Чалисе возле Гаджури и у реки Хатаути. На этих участках транспорт пропускают поочередно в одном направлении.

Возле Парева-Бхир неподалеку от Малекху обломки грунта продолжают падать со склона, тогда как река размывает дорогу. Руководитель подразделения Вооруженной полиции в Дхадинге Тула Чаудхари заявил, что проезд по этому участку представляет высокий риск для транспортных средств.

Движение координирует персонал служб безопасности, а экскаваторы дорожного проекта расчищают грязь и оползневые массы. В то же время продолжительные осадки и новые оползни осложняют полное открытие трассы. Полиция призвала водителей и пассажиров соблюдать осторожность на уязвимых участках дороги.

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Поврежденное жилье и разрушенный объезд

В округе Кавре карьерные отходы и обломки породы попали в поселение Чалал-Ганешстхан в сельском муниципалитете Бетанчок. Один дом засыпало грязью и отходами до уровня крыши, а хлев разрушился. Потоки воды также затопили два других дома и смыли домашнее имущество.

Пострадали две семьи, члены которых рано утром переехали к родственникам. Погибших или потерь скота не зафиксировано.

В округе Горкха река Будхигандаки смыла около 20 метров временного объезда в Хорлабеси. Из-за этого дорога Ларке вновь стала непроходимой даже для пешеходов. Участок является частью дороги Бенигхат-Ааругхат-Ларке, а его повреждение вновь прервало сообщение между тремя округами сельского муниципалитета Дхарче и сельским муниципалитетом Чумнубри.

Снегопад в районе Канченджанги

После изменения погоды в высокогорных районах Тапледжунга на востоке Непала выпал сильный снег. Из-за непогоды местные и иностранные туристы на маршруте к Канченджанге задержались в поселениях Кхамбачен, Гхунса, Пхале и Пангпема. В Кхотанге футбольный турнир Solma приостановили до воскресенья из-за скопления воды на поле.

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