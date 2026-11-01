На острове Санта-Крус в Галапагосском архипелаге Эквадора в результате сильных ливней погиб один человек, еще двое считаются пропавшими без вести. Из-за непогоды власти объявили чрезвычайное положение, а около 80 жителей эвакуировали во временное убежище.

Затопление и эвакуация

Как сообщает Anadolu Agency, гибель зафиксировали в районе Бельявиста, а исчезновение людей — в секторе Дивино-Ниньо. Ливни вызвали затопления в центральной части острова, в частности в Бельявисте и Санта-Росе, а также в прибрежных районах Мирамар, Агуасадаль и Ла-Каскада.

В Мирамаре обрушился дом, также были повреждены линии электропередачи. Эвакуированных разместили в спортивном колизее Санта-Крус, переоборудованном под временное убежище.

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Работа служб

Аэропорт на соседнем острове Бальтра приостановил коммерческие рейсы, однако остался доступным для экстренных полетов и доставки гуманитарной помощи. Движение по дороге между Пуэрто-Айорой и Бельявистой было затруднено, поэтому жителей призвали воздержаться от необязательных поездок.

Совет правительства Галапагосов задействовал тяжелую технику и грузовики для эвакуации и помощи пострадавшим. Секретарь по управлению рисками Каролина Лосано сообщила о создании двух временных убежищ общей вместимостью 500 человек и подготовке 1 000 наборов гуманитарной помощи. На остров также направили 13 медиков, которые провели более 55 консультаций и доставили трех пациентов в больницу. По данным Ecuavisa, медицинский центр Санта-Крус не работает из-за затопления.

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