Ливни в Газе затопили 70 тысяч палаток — Deutsche Welle

Ливни в секторе Газа затопили не менее 70 тысяч палаток и затронули более 200 тысяч человек, сообщили местные власти. По данным ЮНИСЕФ, в результате сильных осадков в выходные погибли как минимум шесть человек, среди них дети. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Жители севера Газы рассказали изданию, что пытались укрепить палатки песком и обломками, чтобы не допустить попадания воды внутрь. Из-за грязи вокруг временных убежищ людям трудно даже выходить из них, а вещи и одежду не удавалось высушить несколько дней из-за холода и дождей.

Затопления и нехватка убежищ

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что гуманитарные команды начали расчищать канализационные линии и бассейны для дождевой воды в 60 местах. По оценке организации, это может помочь около 30 тысячам семей. В то же время гуманитарные партнеры ООН предупредили о нехватке мест для переселения людей из затопленных районов и поврежденных зданий.

По данным OCHA, израильские власти ограничивают доступ палестинцев к территориям за так называемой Желтой линией, из-за чего большая часть сектора Газа остается недоступной. Израиль контролирует около двух третей территории. Большинство примерно 2 миллионов жителей Газы неоднократно были перемещены и живут в палатках, лагерях для перемещенных лиц или домах, которые считаются небезопасными.

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Споры о помощи и восстановлении

Восстановление Газы замедляется из-за того, что участники переговоров не могут согласовать условия разоружения ХАМАС и вывода израильских войск. Совет мира, созданный президентом США Дональдом Трампом в рамках соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года, призвал израильское правительство немедленно разрешить и облегчить ввоз зимних и гуманитарных грузов.

Израильский Координатор действий правительства на территориях заявил, что в последние месяцы в Газу доставили 91 тысячу палаток, а также более 8 200 грузовиков с брезентом, одеялами и зимней одеждой. ООН и международные гуманитарные организации обвиняют Израиль в систематической блокировке ввоза сборных убежищ. В ООН заявили, что около 150 тысяч палаток готовы к отправке за пределами Газы, однако ожидают необходимых разрешений; Израиль это отрицает.

Организация Save the Children оценивает, что около 1,2 миллиона человек, в том числе более 560 тысяч детей, находятся в критических или катастрофических условиях проживания. Представитель Фонда ООН в области народонаселения сообщил, что примерно 400 тысяч человек живут в районах с высоким риском затопления, среди них ориентировочно 10 тысяч беременных женщин.

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