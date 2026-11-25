Исследование с участием 12 взрослых с хронической болезнью почек и протеинурией показало, что уменьшение потребления соли примерно до 6 г в сутки может усиливать нефропротективный эффект препарата BQ123. Об этом сообщает News-Medical.

Две диеты и препарат

Исследователи Эдинбургского университета изучали участников с протеинурической хронической болезнью почек. Протеинурия, то есть избыток белка в моче, является признаком поражения почек и связана с риском прогрессирования болезни.

Участники соблюдали два 14-дневных рациона: обычный, содержавший около 13,3 г соли в сутки, и рацион с ограничением соли примерно до 6,3 г в сутки. Последний показатель был близок к рекомендуемому максимуму.

В течение каждого периода участникам вводили BQ123 или плацебо. BQ123 блокирует рецепторы эндотелина типа A и относится к классу антагонистов рецепторов эндотелина. Эти препараты рассматриваются как перспективное направление лечения хронической болезни почек с протеинурией.

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Результаты при ограничении соли

BQ123 снижал артериальное давление и улучшал показатели функции кровеносных сосудов при обоих рационах. В то же время снижение давления в фильтрующих структурах почек и потери белка с мочой наблюдалось только при рационе с пониженным содержанием соли.

При ограничении соли также зафиксировали начальное снижение скорости фильтрации в почках. Авторы считают, что это может отражать уменьшение давления в фильтрующих структурах почек, а не их повреждение. По их словам, подобные кратковременные изменения возможны в начале применения других нефропротективных препаратов.

Руководитель исследования Дэн Пью заявил, что полный нефропротективный эффект этого класса препаратов проявился только при сниженном потреблении соли. В то же время ученые подчеркнули, что необходимы более крупные и длительные исследования, чтобы проверить, относится ли этот эффект к пероральным антагонистам рецепторов эндотелина, используемым в клинической практике, и улучшает ли он долгосрочное здоровье почек.

Работа опубликована в журнале Kidney International.

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