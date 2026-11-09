Израиль и США ведут переговоры о новом многолетнем соглашении о военной помощи. Израиль стремится завершить договоренность до принесения присяги новым составом Конгресса США в январе, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильскую газету Yedioth Ahronoth.

Договоренность до смены Конгресса

По данным издания, Тель-Авив хочет заключить соглашение до начала работы нового Конгресса из-за опасений, что политические препятствия могут повлиять на продолжение помощи. На промежуточных выборах 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Конгрессом у Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

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Yedioth Ahronoth также утверждает, что американская военная помощь Израилю не прекратится немедленно, вопреки предыдущим заявлениям Трампа. Действующее соглашение истекает в 2028 году.

Изменение формата поддержки

По информации газеты, прямую военную помощь могут сократить почти вдвое: вместо привычного десятилетнего механизма после завершения действующего соглашения введут пятилетний. После окончания этого периода прямая военная поддержка США должна прекратиться. В то же время Вашингтон, по данным издания, планирует увеличить финансирование совместной разработки систем противовоздушной и противоракетной обороны с нынешних 500 млн долларов в год до суммы, которую пока не раскрывают.

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