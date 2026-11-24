Ливанские СМИ сообщили, что иранский Корпус стражей исламской революции покинул свои объекты в южных пригородах Бейрута и прилегающих районах Ливана. Об этом во вторник сообщила Jerusalem Post со ссылкой на ливанские СМИ.

Перемещение в долину Бекаа

По данным ливанского издания Nidaa Al-Watan, Корпус стражей исламской революции также переместил персонал и логистическое оборудование в долину Бекаа. Сообщается, что эвакуация охватила, в частности, район Дахия — опорный район группировки «Хезболла» в южных пригородах Бейрута.

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Удар по объекту «Хезболлы»

Отдельно Армия обороны Израиля заявила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по бывшему объекту «Хезболлы» по производству ракет и хранению оружия в районе Джанта в долине Бекаа.

По данным израильских военных, удар был нанесен после получения разведывательной информации о недавнем возвращении на объект. Целью были входы в комплекс, чтобы помешать возобновлению его работы. Израильская армия утверждает, что ранее объект использовался для производства ракет и хранения вооружений «Хезболлы».

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