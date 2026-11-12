Во Франции во время первого сбора команды могло возникнуть напряжение между тренером национальной сборной Зинедином Зиданом и её капитаном Килианом Мбаппе. Причиной, по сообщениям французских СМИ, стало решение Зидана перевести нападающего из центра атаки на левый фланг.

Реакция на смену позиции

Как сообщает Interia Sport со ссылкой на L'Equipe, это решение могло не понравиться футболисту. Мбаппе много лет играл на левом фланге, однако на первом сборе под руководством Зидана его перевели туда с центральной позиции.

По данным издания, тренер заметил реакцию капитана и на текущем сборе хочет наладить отношения с ним. Для этого Зидан, по информации журналистов, планирует вернуть Мбаппе в центр атаки.

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Возможное отсутствие в ближайшей игре

В то же время Мбаппе может пропустить ближайший матч сборной Франции против Италии в Лиге наций из-за мышечных проблем, с которыми он прибыл на ноябрьский сбор. Французские СМИ сообщают, что повреждение не является серьёзным, поэтому нападающий «Реала» может сыграть против Турции.

Сборная Франции возглавляет свою группу Лиги наций, опережая Италию на три очка.

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