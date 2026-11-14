Антропогенное изменение климата существенно усилило рекордную жару во время сезона пожаров в западной Индонезии в августе—октябре 2026 года. К такому выводу пришла международная исследовательская сеть World Weather Attribution, которая анализирует влияние изменения климата на экстремальные погодные явления, сообщает Mongabay.

По оценке исследователей, пожары охватили около 1,9 млн гектаров торфяников и тропических лесов. Токсичный смог подверг 12,5 млн человек в странах Юго-Восточной Азии опасному загрязнению воздуха. В самой Индонезии смог вызвал более 400 тысяч респираторных инфекций, говорится в отчете WWA.

Эль-Ниньо вызвало дефицит осадков

Авторы анализа установили, что сильное явление Эль-Ниньо стало главной причиной чрезвычайной нехватки осадков: сезонное количество дождей за три месяца сократилось примерно на 50%. В то же время рекордные температуры преимущественно связали с глобальным потеплением.

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По расчетам WWA, вызванное деятельностью человека изменение климата повысило температуру сезона на 1,6°C, тогда как Эль-Ниньо добавило еще 0,3°C. Исследователи считают, что такая экстремальная жара была бы практически невозможной без выбросов парниковых газов. Изменение климата также втрое повысило вероятность недельных периодов одновременно жаркой и сухой погоды.

Осушенные торфяники повышают риск пожаров

В WWA отметили, что погодные факторы наложились на длительную деградацию ландшафтов. В 1990—2010 годах площадь торфяных болотных лесов сократилась на 45% на Борнео и на 63% на Суматре из-за осушения земель для сельского хозяйства и вырубки лесов.

Осушенные торфяники легко воспламеняются, а пожары в них могут тлеть под землей неделями и высвобождать значительные запасы углерода. Авторы отчета назвали защиту нетронутых лесов, восстановление осушенных торфяников и соблюдение запрета на выжигание земель необходимыми шагами для предотвращения будущих масштабных смоговых кризисов.

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