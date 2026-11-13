Республиканцы в Северной Каролине после пересмотра границ избирательных округов в 2025 году рассчитывали получить почти две трети мест штата в Палате представителей США. Однако после выборов 2026 года партия, по оценке Fortune, может получить менее трети мандатов от штата.

Законодательное собрание Северной Каролины, где преобладают республиканцы, изменило карту избирательных округов. В 11 из 14 округов большинство избирателей голосовало за Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Однако поддержка демократов на промежуточных выборах 2026 года поставила под угрозу и округа, где Трамп побеждал с преимуществом до 20 процентных пунктов.

Ситуация в Огайо

В Огайо законодатели-республиканцы также пересмотрели границы округов в 2025 году. Из 15 мест в делегации штата 12 приходились на округа, где большинство избирателей поддержало Трампа в 2024 году. План должен был обеспечить республиканцам две трети мест от Огайо в Палате представителей, но в 120-м Конгрессе они могут получить менее половины этого показателя.

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Автор материала, профессор политических наук Университета штата Бойсе Чарли Хант, называет такие последствия возможным примером «dummymander». Этот термин описывает ситуацию, когда партия слишком рассредоточивает своих сторонников между округами и из-за избирательной волны в пользу оппонентов теряет больше мест, чем могла бы потерять без нового перераспределения.

Техас, Флорида и Алабама

В Техасе и Флориде республиканцы пытались получить девять мест, которые ранее удерживали демократы. Пересмотр границ также затронул уязвимый округ демократа Шомари Фигурса в Алабаме. Трамп выиграл все эти округа в 2024 году с преимуществом не менее девяти процентных пунктов.

По данным Fortune, демократы сохранили большинство мест, на которые нацеливались республиканцы. Ожидается, что республиканцы в Техасе, Флориде и Алабаме будут иметь в 120-м Конгрессе столько же представителей, сколько и в 119-м. В 9-м округе Теннесси республиканцы удержали последнее место, ранее контролировавшееся демократами, но победили лишь с преимуществом около 2500 голосов, или чуть более одного процентного пункта.

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