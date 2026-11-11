Исследователи Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) и Специализированной больницы и исследовательского центра имени короля Фейсала (KFSHRC) в Саудовской Аравии выявили ранее неизвестную генетическую причину смертельного заболевания мозга у новорождённых. Речь идёт о рецессивных изменениях гена VPS25, связанных с тяжёлой неонатальной энцефалопатией, сообщает News-Medical.

Пять семей с похожими случаями

Работа, опубликованная в журнале Genome Medicine, объединила данные пяти неродственных семей из Саудовской Аравии, Европы и Северной Америки. У детей наблюдались похожие проявления: нарушения развития мозга ещё до рождения, судороги, глубокие нарушения развития и значительные структурные аномалии головного мозга. В некоторых семьях из-за этого заболевания потеряли более одного ребёнка.

Сравнение клинических случаев и исследования клеток показали изменения в одном и том же гене VPS25. Учёные выявили нарушения биологических процессов, влияющих на количество и состав малых внеклеточных везикул — микроскопических пакетов, выделяемых клетками. Среди компонентов, которых не хватало в этих везикулах, были белки, важные для защиты и поддержания нервных клеток.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Значение для диагностики

Авторы назвали это первым доказательством связи изменений VPS25 с заболеванием человека. По их словам, открытие даёт врачам ещё один ген, который можно учитывать при обследовании детей с необъяснёнными аномалиями развития мозга. Выявление причины также может помочь в генетическом консультировании семей и принятии решений относительно будущих беременностей.

Три из пяти семей выявили благодаря геномным программам в Саудовской Аравии, после чего команда сопоставила эти данные со случаями в Европе и Северной Америке. Исследователи надеются найти другие семьи с таким же состоянием, чтобы точнее описать течение заболевания и влияние изменений VPS25 на раннее развитие мозга.

Читай нас в