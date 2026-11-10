Исследование с участием 116 взрослых в Барселоне, Испания, показало, что форма медленных мозговых волн во время глубокого сна меняется уже у людей без когнитивных нарушений, но с аномальными амилоидными биомаркерами болезни Альцгеймера. Такие изменения могут быть неинвазивными маркерами доклинической стадии заболевания, сообщает News-Medical со ссылкой на статью в журнале Alzheimer’s Research & Therapy.

Как проводили исследование

Участники провели по одной ночи в лаборатории сна больницы Hospital Clínic de Barcelona, где их сон оценивали методом полисомнографии. В выборку вошли 30 человек без когнитивных нарушений и без аномальных амилоидных биомаркеров, 45 участников без когнитивных нарушений с такими биомаркерами и 41 человек с легкими когнитивными нарушениями или легкой деменцией, связанной с болезнью Альцгеймера.

Ученые анализировали общую структуру сна, в частности время бодрствования после засыпания, эффективность сна и время до наступления REM-фазы. Отдельно они исследовали медленноволновую активность в лобных участках мозга: количество волн, их крутизну, амплитуду и продолжительность.

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Волны становились более плоскими

Наиболее выраженным изменением стало постепенное уменьшение крутизны и амплитуды медленных волн в трех исследуемых группах. Средний наклон волн снизился примерно с 370 микровольт в секунду в группе без аномальных амилоидных биомаркеров до 342 в группе с такими биомаркерами и до 300 у пациентов с ранней болезнью Альцгеймера. Их продолжительность при этом увеличивалась.

Участники с ранней стадией заболевания также дольше бодрствовали после засыпания, имели более низкую эффективность сна и дольше переходили к REM-фазе, чем обе группы людей без когнитивных нарушений. У 76 таких участников, для которых были доступны данные последующих наблюдений в течение примерно шести с половиной лет, более крутые волны и большая амплитуда были связаны с лучшими показателями когнитивных функций в этот период.

Ограничения результатов

Авторы подчеркнули, что сравнение между группами было поперечным и не позволяет установить, являются ли нарушения сна причиной или следствием развития болезни. Сон каждого участника записывали только в течение одной ночи в лаборатории. Выводы о различиях между мужчинами и женщинами исследователи назвали предварительными из-за небольшого размера соответствующих групп.

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