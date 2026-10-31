В Сирии изменения в школьных учебниках вызвали критику в социальных сетях: в широко распространяемых сравнениях разных изданий заметили отредактированные иллюстрации женщин, удалённые изображения детей, статуи и произведения искусства. Как сообщает Euronews, правки также затронули темы политической жизни, гражданства, демократического участия, местного самоуправления и медиа.

Изменения в иллюстрациях

Пользователи социальных сетей сравнивали учебники для начальной школы, седьмого класса и издание «Социальные исследования» для шестого класса. В опубликованных примерах нарисованным женским персонажам добавили хиджабы, а в отдельных случаях — длинную одежду. Часть изображений женщин убрали, статуи закрыли, а отдельные картины и скульптуры удалили или заменили.

Среди наиболее обсуждаемых примеров — удаление «Моны Лизы» Леонардо да Винчи и рисунка с девочкой, прыгающей через скакалку рядом с двумя детьми. Также из учебника убрали картину с изображением финикийской принцессы Элиссы, основательницы Карфагена, на охоте. Её заменили другим портретом, на котором цифровая обработка закрыла подбородок и шею персонажа.

Отдельную волну насмешек вызвал пример, в котором статую эпохи фараонов изобразили в полосатой рубашке. Пользователи также обратили внимание на персонажа-врача женского пола в учебнике для первого класса: на одной странице она носит хиджаб, а на другой — нет.

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Споры вокруг исторического содержания

Активисты заявляли об изменениях и в учебниках истории. В частности, они обратили внимание на формулировку о людях, казнённых 6 мая османским губернатором Джамалом-пашой: по их данным, в новой версии их назвали «агентами Британии и Франции». Критики также сообщали об удалении изображения Султана-паши аль-Атраша, которое заменили изображением шейха Салеха аль-Али, и об удалении фотографии покойного президента Египта Гамаля Абделя Насера.

Среди других зафиксированных в социальных сетях правок — отсутствие на одной из карт района Искендерун и оккупированных Сирийских Голан, а также удаление абзаца об участии сирийских женщин в сопротивлении французскому мандату. Критики считают, что такие изменения могут сузить представление о социальном и культурном разнообразии страны.

Позиция министерства

В понедельник Министерство образования Сирии назвало сообщения о новых правках неточными и заявило, что на текущий учебный год новые изменения в программы не утверждались. В ведомстве отметили, что после падения прежнего режима было проведено одно обновление, подробно объявленное в январе 2025 года, которое предусматривало удаление его символов и идеологического содержания.

Министерство заявило, что разрабатывает новые программы с акцентом на гражданство, уважение к другим, критическое мышление, цифровые и жизненные навыки. В то же время критики возразили, что позиция ведомства противоречит визуальным сравнениям учебников, распространяемым в сети.

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