Исследователи City of Hope сообщили, что повышенная чувствительность к холоду с возрастом может быть связана со снижением активности термогенного жира — ткани, которая сжигает калории для выработки тепла. О результатах исследования, опубликованного в журнале Nature, сообщает News-Medical.

Как термогенный жир вырабатывает тепло

В отличие от белого жира, который преимущественно накапливает энергию, термогенный жир помогает организму согреваться. Его клетки различаются по уровню активности: одни имеют высокий уровень белка UCP1, обеспечивающего выработку тепла, тогда как другие содержат меньше этого белка и остаются менее активными.

Исследователи обнаружили сходное сочетание клеток в образцах термогенного жира человека, однако основную часть экспериментов провели на мышах. По данным команды, сигналы нервной и иммунной систем могут изменять баланс между более и менее активными клетками и регулировать выработку тепла в зависимости от потребностей организма.

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Более медленная реакция у старших мышей

У старших мышей эта система медленнее реагировала на снижение температуры. Их термогенный жир всё ещё был способен усиливать выработку тепла, однако ему требовалось для этого больше времени. Из-за этого животным было сложнее поддерживать температуру тела при воздействии холода.

Учёные также частично восстановили выработку тепла у старших мышей, заблокировав одно из звеньев биологического механизма, связанного с замедлением реакции. После такого вмешательства животные вырабатывали больше тепла и расходовали больше энергии.

В эксперименте использовали мифепристон, однако авторы подчеркнули, что этот препарат влияет на многие системы организма и не является средством лечения возрастной чувствительности к холоду. Результаты указывают, что возрастное снижение активности термогенного жира потенциально может быть обратимым. Они также могут способствовать дальнейшему изучению метаболических нарушений, в частности ожирения и диабета 2 типа.

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