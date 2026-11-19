19 ноября на фоне сигналов из США золото кратковременно опустилось ниже $3 700 за унцию, достигнув самого низкого уровня с сентября 2025 года. Позднее спотовая цена металла восстановилась примерно до $3 730 за унцию по состоянию на 08:35 по Гринвичу, сообщает Anadolu Agency.

На котировки давили укрепление доллара США и жёсткие сигналы представителей Федеральной резервной системы относительно дальнейшего повышения процентных ставок.

Сигналы Федеральной резервной системы

Протокол октябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке показал, что почти все чиновники поддерживали дальнейшее повышение ставок в ближайшие месяцы, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню центрального банка в 2%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что инфляционное давление движется в нежелательном направлении. Он также отметил, что регулятор может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов в декабре.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным CME FedWatch Tool, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце в 90%, а на 50 базисных пунктов — в 10%.

Динамика серебра и доллара

Серебро также снижалось в течение сессии, опустившись ниже $45 за унцию до минимума с сентября 2025 года. Позднее его котировки восстановились до $45,430 за унцию.

Индекс доллара США находился вблизи отметки 103,838 по состоянию на 05:35 по Гринвичу после того, как ранее достиг максимума с начала года. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативную стоимость владения активами без доходности, в частности золотом, и ослабляют спрос на них.

Потери с начала года

После последнего снижения золото потеряло более 13% с начала года и более 30% от январского пика. Серебро снизилось более чем на 36% с начала года и более чем на 60% от исторического максимума, достигнутого ранее в этом году.

Читай нас в