На мировом рынке в среду спотовая цена золота снизилась на 0,66% — до 3 533 долларов за унцию по состоянию на 05:42 по Гринвичу. Падение произошло на фоне сообщений о планируемом повышении пошлин США и ожиданий относительно процентных ставок Федеральной резервной системы, сообщает Anadolu Agency.

Это продолжило снижение предыдущей сессии, когда золото потеряло почти 2% и нивелировало восстановление цены в понедельник.

Давление на драгоценные металлы

Декабрьские фьючерсы на золото в США также подешевели на 0,14% — до 3 522 долларов за унцию. Спотовая цена серебра снизилась на 1,26%, до 40,38 доллара за унцию по состоянию на 05:46 по Гринвичу. Накануне серебро подешевело более чем на 5%.

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Драгоценные металлы оставались под давлением после распродажи на фондовых рынках во вторник. Сообщения о планируемом повышении пошлин США на импорт из Китая, ЕС и еще более чем десятка экономик оказывали давление на акции технологических компаний. Часть инвесторов продавала золото, чтобы покрыть маржинальные требования.

Внимание к инфляции в США

На привлекательность золота также влияют ожидания относительно процентных ставок. Поскольку металл не приносит процентного дохода, ожидания того, что устойчивое ценовое давление может побудить ФРС и дальше повышать стоимость заимствований, обычно снижают интерес к этому активу.

Участники рынка ожидают публикации индекса цен расходов на личное потребление в США. PCE является предпочтительным показателем инфляции для ФРС; отчет должен выйти в 13:30 по Гринвичу и может повлиять на ожидания относительно заседания центробанка 8–9 декабря.

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