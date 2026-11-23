Золото на мировом рынке в понедельник подорожало на 2,3% — до 3619,15 доллара за унцию по состоянию на 06:05 GMT. Инвесторы пересмотрели ожидания относительно темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, сообщает Anadolu Agency.

Влияние распродажи акций

Рост стоимости драгоценного металла произошел после распродажи на мировых фондовых рынках. Сворачивание сделок, связанных с искусственным интеллектом, оказывало давление на акции и заставило участников рынка переоценить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что ФРС может допустить ошибку, если будет слишком агрессивно ужесточать политику в ответ на последние данные по инфляции. Он сослался на существенное ужесточение финансовых условий в последние месяцы.

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Ожидания относительно ставки ФРС

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивали вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании примерно в 93,5%. Инвесторы также ожидают публикации индекса цен расходов на личное потребление в США, запланированной на среду. Этот индекс является предпочтительным для ФРС показателем инфляции.

На прошлой неделе золото потеряло около 9% стоимости и опустилось до минимума за 14 месяцев. Это стало самым резким недельным падением металла с марта на фоне жестких заявлений чиновников ФРС и распродажи акций технологических и полупроводниковых компаний.

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