Цены на золото в США стабилизировались вблизи 3 580 долларов за унцию после того, как в ходе предыдущей сессии опустились ниже 3 500 долларов. Инвесторы оценивали данные об ускорении инфляции в США и ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, сообщает Anadolu Agency.

Котировки золота

По состоянию на 03:17 по Гринвичу спотовая цена золота почти не изменилась и составила 3 580,87 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 1,2% — до 3 578,70 доллара за унцию.

В среду золото впервые с сентября 2025 года ненадолго опустилось ниже отметки 3 500 долларов за унцию. Это произошло после публикации Бюро экономического анализа США данных, которые показали усиление ценового давления в октябре.

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Инфляционные показатели США

Индекс цен расходов на личное потребление, которому ФРС отдает предпочтение в качестве инфляционного показателя, в октябре вырос на 3,8% в годовом выражении после 3,6% в сентябре. Базовая инфляция по этому показателю ускорилась до 3,3% с 3,1%.

В месячном выражении индекс цен расходов на личное потребление повысился на 0,3%, замедлившись по сравнению с сентябрьскими 0,5%. Золото не приносит процентного дохода, поэтому устойчивая инфляция и ожидания повышения ставки ФРС на декабрьском заседании снижают привлекательность этого актива.

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