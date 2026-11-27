На мировых рынках цена золота в пятницу восстановилась выше 3600 долларов за унцию после падения до минимума более чем за год ранее на этой неделе. Спотовое золото по состоянию на 05:24 по Гринвичу подорожало на 2,2% — до 3646 долларов за унцию, а фьючерсы на золото в США выросли на 2,27%, до 3644 долларов за унцию.

Поддержка со стороны доллара и фондового рынка

Как сообщает Anadolu Agency, восстановлению котировок способствовали покупки после снижения, ослабление доллара США и более спокойная ситуация на фондовых рынках. Аналитики связали уменьшение давления на драгоценный металл с восстановлением глобальных технологических акций и праздничной паузой на рынках США в период Дня благодарения.

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Это снизило потребность инвесторов продавать золото для привлечения наличных средств. Индекс доллара США, измеряющий курс американской валюты по отношению к корзине шести основных валют, снизился на 0,06% — до 103,72 пункта. В понедельник он достиг недельного максимума в 104,53 пункта.

Предыдущее падение и ожидания по ставке

В среду золото опускалось ниже 3500 долларов за унцию впервые с сентября 2025 года. В то же время устойчивое ценовое давление в США усилило рыночные ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на ее декабрьском заседании. Это ограничивает общий рост стоимости золота, которое не приносит процентного дохода.

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