На мировых торгах во вторник, накануне публикации данных по инфляции в США, золото подешевело на 1,98% — до 3 563,10 доллара за тройскую унцию. Таким образом, его цена опустилась ниже отметки 3 600 долларов. Серебро потеряло 5,27% и торговалось на уровне 40,851 доллара за унцию.

Месячное снижение цен

За последний месяц золото потеряло 11,24% стоимости, а серебро — 24,23%, сообщает Anadolu Agency. В понедельник золото восстановилось после минимума более чем за год, а серебро прибавило 4,7%.

Восстановление акций технологических компаний ослабило давление на драгоценные металлы. Во время предыдущей распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, часть инвесторов продавала золото и серебро, чтобы покрыть маржинальные требования.

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Ожидания по ставке ФРС

В среду Бюро экономического анализа США должно опубликовать октябрьский индекс цен расходов на личное потребление — предпочитаемый ФРС показатель инфляции. В сентябре индекс вырос на 3,6% в годовом выражении, а базовый показатель без учета продуктов питания и энергии — на 3,1%.

Рынки оценивали вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 8–9 декабря примерно в 95%. В октябре центробанк сохранил базовую ставку в диапазоне 3,75–4%. Более высокие ставки могут снижать привлекательность золота и серебра, поскольку доходные активы становятся более выгодными для инвесторов.

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