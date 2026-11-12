После данных об инфляции в США спотовая цена золота 12 ноября снизилась на 0,43% — до $3970,59 за унцию. Это была третья подряд сессия падения для драгоценного металла. Anadolu Agency сообщает, что золото достигло самого низкого уровня более чем за неделю.

Доллар держится у максимума

Индекс доллара США находился немного ниже отметки 103, оставаясь вблизи самого высокого уровня с апреля 2025 года. Серебро при этом подешевело на 0,69% — до $51,305 за унцию.

Потребительские цены в США в октябре выросли на 0,4% по сравнению с сентябрём. Рынок ожидал повышения на 0,3%, хотя темп роста замедлился по сравнению с сентябрьскими 0,6%.

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Ожидания относительно ставки ФРС

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер поддержал повышение процентной ставки в декабре и предположил, что при более сильных показателях инфляции регулятор может рассмотреть более значительное увеличение. Он склонялся к повышению на 25 базисных пунктов даже при улучшении месячных данных по инфляции, тогда как существенно более высокий показатель мог бы стать основанием для обсуждения шага на 50 базисных пунктов.

Инвесторы ожидают данных США о ценах производителей, еженедельных заявках на пособие по безработице и продажах на вторичном рынке жилья. Более высокие ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку повышают альтернативную стоимость владения металлом, который не приносит процентного дохода.

Бюро статистики труда США не опубликовало годовые показатели общей и базовой инфляции за октябрь из-за нарушений сбора данных во время шатдауна правительства в 2025 году. Это не позволило ведомству провести годовое сравнение показателей.

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