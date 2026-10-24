В Мексике площадь территорий с умеренной и сильной засухой по состоянию на 15 октября 2026 года выросла до 12,7% территории страны. Это на 5,2 процентного пункта больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда такие условия охватывали 7,5% территории. Несмотря на осадки выше нормы во многих регионах в первой половине октября, площадь, затронутая засухой этих категорий, была почти на 70% больше, чем годом ранее.

Засуха на юге и юго-востоке

По данным Mexico News Daily, засушливый период сильнее всего сказался на юго-востоке страны. В целом более чем на 35% территории Мексики фиксировались аномальная сухость, умеренная или сильная засуха. Небольшой участок на крайнем северо-востоке страны испытывал экстремальную засуху.

В штате Табаско умеренная засуха была зарегистрирована на 56,1% площади, еще 19,3% территории страдали от сильной засухи. В штате Чьяпас эти показатели составляли соответственно 35,9% и 8,4%. В Герреро умеренная засуха охватывала 15,9% штата, сильная — 2,1%, а в Оахаке — соответственно 17,5% и 4,8%.

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Дожди принесли локальное облегчение

Мексиканский мониторинг засухи сообщил, что недавние дожди сократили площадь аномально сухих районов и зон от умеренной до экстремальной засухи в отдельных частях штатов Чиуауа, Нуэво-Леон и Тамаулипас. Наиболее заметным результатом стало исчезновение экстремальной засухи в Тамаулипасе.

Осадки в первой половине октября связывали с устойчивым поступлением ложбин низкого давления и муссонных ложбин, а также с влиянием ураганов Саймон и Труди в Тихом океане и тропического шторма Исайас в Мексиканском заливе, который позднее стал ураганом. В то же время этих дождей не хватило, чтобы компенсировать дефицит осадков, накопленный в предыдущие месяцы на юге и юго-востоке Мексики.

По сравнению со второй половиной сентября ситуация несколько улучшилась: доля территории страны без засухи выросла с 64,6% до 64,9%. В то же время на востоке и в отдельных районах северо-запада были зафиксированы осадки ниже нормы.

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