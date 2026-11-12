Международная группа ученых, анализируя данные зонда NASA Parker Solar Probe, обнаружила изменение направления вращения турбулентных магнитных полей в солнечном ветре. Это первое прямое наблюдение такого явления в турбулентности космической плазмы, сообщает ScienceDaily.

Изменение на малых масштабах

Исследователи из Технического университета Брауншвейга, Токийского университета и других учреждений проанализировали точные измерения магнитных полей и частиц. Они установили, что в определенном диапазоне длин волн магнитные поля в турбулентной среде меняют направление вращения.

Если смотреть вдоль направления от Солнца, на более крупных масштабах магнитные поля преимущественно вращаются против часовой стрелки. На значительно меньших масштабах преобладающее направление меняется на вращение по часовой стрелке. По мере удаления солнечного ветра от Солнца это изменение становится более выраженным и смещается в сторону более длинных волн.

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Граница между движением жидкости и частиц

Изменение происходит на границе, где плазма переходит от коллективного поведения, подобного движению жидкости, к динамике отдельных частиц. На более крупных масштабах в плазме формируются вихри и электромагнитные волны, создающие сложные колебания. В то же время анализ показал упорядоченную закономерность во вращении магнитных полей.

Результаты опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters. Авторы работы считают, что выявленная особенность может помочь лучше объяснить процессы в солнечном ветре и усовершенствовать физические модели для прогнозирования геомагнитных бурь. Турбулентность плазмы также характерна для магнитосферы Земли, межпланетного пространства, зон солнечных извержений и аккреционных дисков.

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