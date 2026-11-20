Космический аппарат NASA Voyager 1 достиг расстояния одних световых суток от Земли — примерно 25,9 млрд километров, — но перестал отправлять научные данные из-за вероятной проблемы с бортовым компьютером, сообщает Live Science.

Сигнал есть, научных данных нет

Команда миссии обнаружила проблему 14 ноября. По состоянию на 19 ноября ее еще не устранили. В то же время специалисты зафиксировали несущий сигнал, которым Voyager 1 передает на Землю научную и инженерную информацию. Это подтвердило, что аппарат включен и направлен в правильную сторону.

Отметки одних световых суток Voyager 1 достиг 18 ноября. Радиосигналу, движущемуся со скоростью света, требуется 24 часа, чтобы преодолеть расстояние между Землей и аппаратом в одну сторону. Поэтому диагностика проблем с зондом занимает около двух дней, а данные передаются на низкой скорости.

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Повторная проблема с компьютером

По оценке NASA, нынешняя неисправность, вероятно, связана с компьютером, который собирает информацию с научных приборов и передает ее на Землю в пригодном для чтения формате. Подобная проблема возникла в ноябре 2023 года; тогда инженеры восстановили передачу научных данных в июне 2024 года.

Команда применяет подход, аналогичный тому, который использовала во время предыдущего ремонта. В случае успеха Voyager 1 сможет и дальше отправлять данные с двух активных научных приборов: магнитометра, который измеряет магнитные поля в межзвездном пространстве, и детектора плазменных волн, который измеряет заряженные частицы в межзвездной среде.

Для экономии энергии команда миссии ранее отключила часть приборов аппарата и включила другие, более эффективные. По расчетам миссии, это должно поддержать работу Voyager 1 как минимум до 2027 года. Аппарат находится в межзвездном пространстве с 2012 года, а Voyager 2, по прогнозу команды, достигнет расстояния одних световых суток в 2035 году.

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