В Нигерии общий объем внешнего долга в 2025 году достиг $145,02 млрд, что на 6,6% больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в докладе Всемирного банка о международном долге за 2026 год, сообщает Premium Times Nigeria.

За десятилетие внешний долг страны вырос с $83,21 млрд в 2015 году до $145,015 млрд в 2025 году, или на 74,3%. Более половины общей суммы составляли частные обязательства без государственных гарантий и краткосрочный долг.

Структура внешних обязательств

Государственный и гарантированный государством внешний долг Нигерии составил $62,4 млрд. Еще $54,476 млрд пришлось на частный долг без государственных гарантий, а $28,139 млрд — на краткосрочные внешние обязательства.

В структуре государственного и гарантированного государством долга $31,365 млрд пришлось на многосторонних кредиторов, $6,683 млрд — на двусторонних, а $24,352 млрд — на частных кредиторов. Крупнейшим двусторонним кредитором был Китай с $5,672 млрд, за ним следовала Франция с $774 млн.

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На Международную ассоциацию развития Всемирного банка пришлось $18,533 млрд многосторонней части долга. Кредиты Международного валютного фонда и распределения специальных прав заимствования составили $5,516 млрд.

Долг и экспортные поступления

Соотношение внешнего долга Нигерии к экспорту в 2025 году составило 212%, а к валовому национальному доходу — 51%. Расходы на обслуживание долга равнялись 19% экспорта и 5% валового национального дохода.

Средний срок погашения новых обязательств перед официальными кредиторами в 2025 году составил 25 лет, с пятилетним льготным периодом и ставкой 1,9%. Для новых обязательств перед частными кредиторами средний срок составил 12 лет, льготный период — восемь лет, а ставка — 9,6%.

Всемирный банк также отметил, что Нигерия привлекла $2,3 млрд через международные облигации двумя траншами в 2025 году. Один выпуск имел срок погашения 10 лет и ставку 8,625%, другой — 20 лет и ставку 9,125%.

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