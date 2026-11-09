В Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы оползень засыпал палатки, в которых жили перемещенные палестинцы. Погибли женщина и четверо детей, еще несколько человек получили ранения, сообщает Anadolu Agency.

Поиски людей под завалами

Представитель Службы гражданской обороны Газы Махмуд Басаль заявил, что шторм вызвал сход песка и камней на палатки. В последующем заявлении служба сообщила, что поиски пропавших людей продолжаются.

Спасатели и местные жители пытались добраться до людей, которые могли оказаться под завалами, используя базовые инструменты. Работы осложнялись отключениями электроэнергии и нехваткой спасательного оборудования.

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Последствия непогоды

С вечера пятницы Газу накрыли сильные дожди и порывистый ветер. По данным правительственного медиаофиса, непогода затопила более 70 тысяч палаток и разрушила десятки стен, причинив травмы и материальный ущерб.

Сотни тысяч палестинцев живут во временных убежищах после разрушения их домов во время войны, начавшейся в октябре 2023 года. В материале также отмечается, что ограничения Израиля на поставки строительных материалов и товаров для обустройства убежищ сохранялись, несмотря на прекращение огня между Израилем и ХАМАС, вступившее в силу 10 октября 2025 года.

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