Девять зубов гоминин, найденных в пещерах Баксин и Наксин в провинции Гуанси на юге Китая, свидетельствуют о том, что Homo erectus жил в материковой Азии как минимум на 60 тысяч лет позже, чем предполагали исследователи. Как сообщает Ars Technica, останки также указывают на способность этих гоминин существовать в густых тропических лесах.

Датировка зубов и отложений

Пещеры расположены в 15 километрах друг от друга в карстовой долине. Среди более чем 18 тысяч костей и фрагментов животных там обнаружили девять зубов гоминин. Исследователи проанализировали белки и химические изотопы в эмали пяти зубов.

Белковый анализ четырех образцов и морфологические измерения четырех других зубов дали основания отнести их к Homo erectus. По данным люминесцентного датирования отложений и соотношениям изотопов урана в костях, брекчия, в которой накопились останки, сформировалась примерно между 324 тысячами и 184 тысячами лет назад.

До этого самые поздние известные останки Homo erectus в материковой части Азии датировались периодом от 420 до 400 тысяч лет назад. На индонезийском острове Ява этот вид, согласно ископаемым останкам, сохранялся как минимум до промежутка между 177 и 108 тысячами лет назад.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможное соседство с денисовцами

Девятый зуб из пещеры Баксин отличается и белковым составом, и формой. Авторы работы считают, что он принадлежал другой популяции гоминин, вероятно денисовцу, хотя окончательно идентифицировать его не смогли.

По оценке исследователей, кости и зубы могли попасть в пещеры благодаря дикобразам. Поэтому находка не доказывает прямого контакта между Homo erectus и денисовцами, но указывает, что они могли жить в одном регионе примерно в одно и то же время.

Жизнь в тропическом лесу

Соотношения изотопов углерода и кислорода в зубной эмали гоминин и животных свидетельствуют, что в районе пещер в среднем плейстоцене существовал влажный тропический лес с густым пологом. Это противоречит распространенному предположению, что такие среды были доступны преимущественно Homo sapiens.

Анализ изотопов стронция показал, что владельцы четырех исследованных зубов в детстве либо перемещались между разными районами, либо употребляли пищу из других территорий. Некоторые показатели соответствуют коренным породам на расстоянии до 250 километров от пещер, в частности на севере Вьетнама.

Читай нас в