В Швеции реактор Forsmark 3 остановили из-за короткого замыкания в кабельном оборудовании. В результате в стране одновременно не работают четыре из шести ядерных реакторов, а цены на электроэнергию могут вырасти, сообщает The Local Sweden.

Двойное влияние на юг страны

Аналитик энергетического рынка Christian Holtz из Polite Energy отметил, что остановка Forsmark 3 означает сокращение производства электроэнергии на юге Швеции и может осложнить ее передачу с севера на юг. По его оценке, особенно в середине и в конце недели цена может вырасти на несколько десятков эре за киловатт-час из-за похолодания и возможного ослабления ветра.

На стоимость электроэнергии также влияют высокие цены на газ в континентальной Европе и низкий уровень воды в водохранилищах, в частности на юге Норвегии. Holtz посоветовал домохозяйствам снижать общее потребление и, по возможности, гибко выбирать время использования электроэнергии.

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Ремонт кабеля

Неисправность обнаружили в пятницу. Дежурный представитель Forsmark Martin Danielsson сообщил газете Aftonbladet, что проблему локализовали в одном кабеле, который необходимо заменить. Возобновление производства ожидается к ближайшей пятнице.

Из трех реакторов атомной станции Forsmark сейчас работает только Forsmark 2. Forsmark 1 остановлен на плановое ежегодное техническое обслуживание.

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