Усилия ООН по Кипру на критическом этапе — Cyprus Mail

На Кипре усилия Организации Объединенных Наций по продвижению урегулирования кипрского вопроса находятся на критическом этапе, заявил руководитель пресс-службы президента Виктор Пападопулос.

Следующим шагом может стать расширенная встреча с участием государств-гарантов — Греции, Турции и Великобритании, а также Европейского союза. На ней должны решить вопрос о возобновлении переговоров по урегулированию, сообщает Cyprus Mail.

Предложения президента Кипра

По словам Пападопулоса, 19 предложений президента Никоса Христодулидиса могут помочь выйти из тупика в вопросах методологии переговоров, сути урегулирования и мер укрепления доверия. Он также заявил, что Христодулидис делает все возможное и демонстрирует добрую волю для возобновления переговоров.

Накануне Христодулидис заявил, что развитие событий в кипрском вопросе представляется позитивным. По его словам, посланница ООН Мария Анхела Ольгин во время телефонного разговора сообщила, что в течение выходных могут прозвучать конкретные объявления.

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Турецкие СМИ сообщили, что Ольгин установила для двух сторон дедлайн до пятницы для ответов по мерам укрепления доверия. Среди них — открытие четырех новых пунктов пропуска и масштабное разминирование. Если эти меры согласуют, генеральный секретарь ООН может встретиться с Христодулидисом и лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом, после чего возможна расширенная встреча.

Визит главы МИД Турции

Пападопулос также прокомментировал визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в оккупированную северную часть Кипра. Он назвал его незаконным и заслуживающим осуждения, а также заявил, что присутствие Фидана свидетельствует о принятии ключевых решений по урегулированию в Анкаре.

Визит Фидана проходит за несколько дней до запланированной на понедельник встречи Христодулидиса, Эрхюрмана и Ольгин. По данным прессы турок-киприотов, глава турецкого МИД должен встретиться с Эрхюрманом, Уналом Устелем и Тахсином Эртугрулоглу. Эрхюрман заявил, что турки-киприоты остаются приверженными диалогу и дипломатии ради урегулирования.

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