В Кишангархе в индийском штате Раджастхан свалка мраморного шлама площадью около 121 гектара стала туристической локацией. Белые холмы отходов и заполненные водой котлованы привлекают сотни посетителей ежедневно: там фотографируются, устраивают предсвадебные фотосессии и снимают видео. В то же время жители соседних деревень жалуются на проблемы со здоровьем и загрязнение почвы и воды, сообщает Al Jazeera.

Тысячи тонн шлама ежедневно

Кишангарх является центром обработки мрамора и гранита: там работают почти 1 200 предприятий, на которых занято около 25 тысяч человек. По данным Федерации индийской гранитной и каменной промышленности, ежедневный объем бизнеса в этом секторе превышает 160 млн рупий. Каждый день около тысячи автоцистерн вывозят на отведенную властями площадку примерно 5 500 тонн мраморного шлама.

Житель деревни Бхогиявас Бхагарам Гурджар заявил, что свалка влияет как минимум на шесть деревень. По его словам, местные жители страдают от инфекций дыхательных путей, проблем с зубами и кожных аллергий. Он также рассказал, что пыль оседает на полях и затрудняет выращивание сельскохозяйственных культур.

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Исследования и решение трибунала

Врач больницы Ganga Narayan в Аджмере Адити Гоял сообщила, что жители Кишангарха сталкиваются прежде всего с респираторными и кожными проблемами. По ее словам, работники мраморообрабатывающих предприятий особенно уязвимы к хроническим заболеваниям из-за длительного контакта с токсичной пылью. Она посоветовала использовать маски для защиты от пыли.

Исследование под руководством профессора Центрального университета Раджастхана Лакшми Канта Шармы выявило в почве Кишангарха концентрацию силиката свинца, в несколько раз превышающую нормальный уровень. В работе также отмечено, что концентрация мелкодисперсной пыли PM2.5 превышает нормативы качества атмосферного воздуха, а частицы отходов размером менее 75 микрометров могут распространяться на значительные расстояния и делать почву неплодородной.

В прошлом году эколог Друпад Малик обратился в Национальный зеленый трибунал из-за возможного вредного воздействия свалки на здоровье и окружающую среду. Трибунал отметил, что нерегулируемое складирование мраморного шлама загрязняет подземные воды и воздух, и поручил Совету по контролю за загрязнением штата Раджастхан обеспечить мониторинг, проверку образцов и штрафы для предприятий, нарушающих экологические нормы.

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