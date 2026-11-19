Отчёт, заказанный правительством США в 2022 году, предупреждал о существенных рисках для национальной безопасности из-за слабых мест в телекоммуникационных сетях страны. Документ стал доступен в рамках судебного дела; с ним ознакомилось Reuters, сообщает Channel NewsAsia.

Предупреждение о структурных слабостях

Отчёт заказало Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA). В нём указано, что американские телекоммуникационные сети имеют «значительные структурные уязвимости» и могут быть скомпрометированы из любой точки мира.

В документе от июня 2022 года телекоммуникационная инфраструктура США была описана как находящаяся в «опасной и неустойчивой ситуации». Авторы также указали, что международные соединения могут предоставлять злоумышленникам «доверенный» доступ к сетям. В отчёте подчёркивалось, что возможность легко скомпрометировать национальные сети США из-за рубежа ещё не была широко осознана.

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Кампания Salt Typhoon

Американские чиновники ранее заявляли, что во время связанной с Китаем кампании кибершпионажа Salt Typhoon в 2024 году хакеры атаковали девять телекоммуникационных компаний. Среди названных компаний были Verizon, AT&T, T-Mobile и Lumen. По утверждению чиновников, злоумышленники похитили аудиозаписи перехваченных телефонных разговоров и большой массив данных о звонках.

По данным Bloomberg News, CISA не публиковало отчёт в течение четырёх лет и противостояло давлению Конгресса относительно его обнародования. Агентство не предоставило немедленного комментария Reuters. Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден в прошлом году призвал обнародовать документ, заявив, что у Конгресса было бы достаточно времени для введения обязательных стандартов кибербезопасности для телефонных компаний до атак Salt Typhoon.

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