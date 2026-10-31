Загрязнение воздуха дымом от лесных и земельных пожаров в Индонезии могло привести к 3560 смертям в сентябре 2026 года. Такую краткосрочную оценку воздействия мелкодисперсной пыли PM2.5 опубликовал базирующийся в Хельсинки Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает ABC News Australia.

По данным CREA, в сентябре около 57,8 млн жителей страны дышали воздухом с уровнем загрязнения от нездорового до опасного. Оценочное число смертей от дыма пожаров оказалось вдвое выше августовского показателя.

Больше всего пострадали Калимантан, Ява и Суматра

Наибольшее число оценочных смертей пришлось на индонезийскую часть острова Борнео, а также на острова Ява и Суматра и восточные районы страны. В CREA отметили, что в сентябре уровни воздействия PM2.5 в Индонезии более чем в семь раз превышали годовой ориентир Всемирной организации здравоохранения. На Суматре превышение достигало десятикратного уровня, а в Калимантане — 24-кратного.

Частицы PM2.5 настолько малы, что могут проникать в лёгкие и кровоток. ВОЗ связывает воздействие такого загрязнения с повышенным риском заболеваний и преждевременной смерти. По всей Индонезии зафиксировали более 330 тыс. случаев острых респираторных инфекций.

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Влияние промышленности и транспорта

Исследователи также оценили влияние загрязнения, не связанного с пожарами: производства электроэнергии в городах, промышленности и транспорта. По их расчётам, эти источники могли привести ещё к 1750 смертям в сентябре. Общая оценка смертности от загрязнения PM2.5 за месяц составляет 5310 случаев.

На Яве, где расположена столица Джакарта, CREA отнесло к непожарным источникам — промышленности, автомобильным выбросам и сжиганию отходов — от 73% до 80% смертей, связанных с загрязнением воздуха, или 1530 случаев в сентябре.

По оценке монитора вырубки лесов Nusantara Atlas, за девять месяцев до сентября пожары охватили более 1,9 млн гектаров. Эксперты в значительной степени связывают их с практикой расчистки земель огнём, в том числе со стороны лесозаготовительных, пальмовых и горнодобывающих компаний.

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